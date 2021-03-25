الCNSS يعلن توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية

هبة بريس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، أن الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU)، سيصبح بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض.

وأفاد الصندوق، في بلاغ له، أن “الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة(CPU)، سيصبح بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض المحدثة بالقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يضمن التغطية الصحية نفسها المخولة لأجراء القطاع الخاص”.

وأكد، بهذا الخصوص، أنه يتعين على الأشخاص المعنيين، وبعد القيام بالتصريح الضريبي، “مباشرة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والتصريح بأفراد أسرهم (الأطفال والأزواج) لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، من خلال البوابة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض، والتي سيتم إطلاقها عما قريب”.

وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أنه يظل “معبأ لمواكبة المهنيين والمساهمة في إنجاح الورش الهام الذي يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين المغاربة”.

وكان قانون المالية لسنة 2021 قد اعتمد نظاما للمساهمة المهنية الموحدة (CPU)، الذي حل محل الضريبة على الدخل المهني والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، والذي يشمل كذلك الواجب التكميلي المخصص لتمويل الحماية الاجتماعية.

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