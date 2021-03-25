الصورة للقاصرتين المختفيتين

إختفاء قاصرتين في ظروف غامضة بوزان

منذ 3 ساعات
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محمد اللواري – متدرب

أفادت مصادر من ساكنة وزان عن إختفاء فتاتين قاصرتين، شفاء وآية اللتان تبلغان من العمر 13 و14 سنة، منذ يومين وفي ظروف غامضة الأمر الذي جعل العائلتين في حيرة من أمرهما .

وأضافت ذات المصادر، أن المعنيتين بالأمر يقيمان بمدينة وزان “شفاء” بحي كادير و” آية” بحي أبي فارس.

هذا وقد أثار إختفاء الفتاتين حالة من الخوف والرعب في أوساط أسرتيهما وكذا ساكنة المدينة خشية من أن يكون الأمر ليس مجرد اختفاء فقط.

هذا وناشدت عائلتهما ساكنة المدينة وجميع المغاربة لمساعدتهما في رحلة البحث عن المختفيتين لإرجاعهما لمنزلهما رفقة أسرتهما.

0666446405 رقم عائلة شفاء

0665772649 رقم عائلة آية .

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