بعد إقالته بسبب التحرش.. السلاوي يعتذر من “زميلته” وزوجته وأسرته
هبة بريس
عبر العالم والدكتور المغربي منصف السلاوي، عن تأسفه بسبب قرار إقالته من منصبه بشركة “گلاسكو سميث كلاين” البريطانية، على خلفية اتهامه ب”التحرش الجنسي”.
وعبر بيان له، قدم السلاوي اعتذاره للمعنية بالأمر مشيرا الى أنه “يشعر بالفزع لأن أفعاله وضعت زميلة سابقة في موقف غير مريح”، ومشددا على أنه يكن كل الاحترام لكافة زملائه.
كما اعتذر السلاوي، لكل من زوجته وأسرته عن الألم الذي سببته لهم هذه الواقعة، مشددا على أنه سيبذل قصارى جهده لتخليص هؤلاء الأشخاص من الآثر الذي خلفه هذا الأمر.
وتابع الدكتور المغربي أنه سيوقف عمله المهني حاليا، وسيأخذ إجازة مفتوحة للتركيز على أسرته.
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6 تعليقات
أنا لا أزال لا أصدق هذه المسرحية، ربما أعطوه تعويض سخي من أجل تقديم الاستقالة والتصريح بهذا العذر الغير منطقي وذلك مباشرة بعد يومين من المقابلة التلفزيونية التي قال فيها بأن ترامب أفضل من بايدن في سياسة اللقاح.
وكيف يعقل أن السيدة التي تقدمت بشكاية كانت صامتة 10 سنوات حتى اليوم لترسل تلك الرسالة؟
هادشي تايخلع
لا حول ولا قوة ٱلا بالله العظيم.مرة استضافه التلفزيون البلجيكي و قام بفتح قنينة نبيذ أمام الملأ .
عمر السلاوي من الادمغة لي تيفكرو نقي ماشي بحال المعطي منجيب لي حصل ورجع راسو شيكيفارا
الله ايفرج عليك
قبل اعتراف الاستاذ العالم السلاوي .اغلبية تعليقات المغاربة كانت دون استخدام عقولهم ودون انتظار تصريحات المعني بالامر .فجعلوا منها مؤامرة لانه مغربي ولانه اجنبي وتكالبوا على السلطات الامريكية بانها عنصرية . الان اعترف السيد السلاوي وهي شجاعة من طرفه وهو لم يقل انها هي السبب اغوتني او انها بلباس كاشف او ترتدي ميني جيب . ففي الغرب ليس لك الحق حتى بنظرات نحو امراة توحي لها بانك تغازلها وليس لك حتى الحق في التكلم معها حتى ولو كانت عارية تماما . فالمراة محترمة ولها نفس الحقوق لدى الرجل تخرج الى المقهى وتتناول الكحول وتدخن وتلبس ما تريد وتخرج في اي وقت من الليل مثلها مثل الرجل . وهذه هو المناصفة وحقوق النساء بصحيح
كل النجوم والمشاهير تتعرض لقصف عنيف و كلام لاذع غير معقول
اني لا أبرأ السلاوي أو غيره
لكنني متأكد بأن الدكتور منصف السلاوي
هو الذي تعرض للتحرش من لدن هذه
الانسانة بدافع الحقد و الغيرة و العنصرية
و هذا واضح …..
حفظك الله الله يا دكتور و اللعنة
لمن كان وراء هذه الخطة اللعينة