منصف السلاوي

بعد إقالته بسبب التحرش.. السلاوي يعتذر من “زميلته” وزوجته وأسرته

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

عبر العالم والدكتور المغربي منصف السلاوي، عن تأسفه بسبب قرار إقالته من منصبه بشركة “گلاسكو سميث كلاين” البريطانية، على خلفية اتهامه ب”التحرش الجنسي”.

وعبر بيان له، قدم السلاوي اعتذاره للمعنية بالأمر مشيرا الى أنه “يشعر بالفزع لأن أفعاله وضعت زميلة سابقة في موقف غير مريح”، ومشددا على أنه يكن كل الاحترام لكافة زملائه.

كما اعتذر السلاوي، لكل من زوجته وأسرته عن الألم الذي سببته لهم هذه الواقعة، مشددا على أنه سيبذل قصارى جهده لتخليص هؤلاء الأشخاص من الآثر الذي خلفه هذا الأمر.

وتابع الدكتور المغربي أنه سيوقف عمله المهني حاليا، وسيأخذ إجازة مفتوحة للتركيز على أسرته.

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