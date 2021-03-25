نبيل بنعبد الله

الPPS يدعو الحكومة للعناية بأسر فكيك المتضررة من القرار الجزائري

منذ 10 ساعات
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هبة بريس

تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تداعيات إقدام الجزائر، بشكلٍ استفزازي، على اتخاذ قرار منع مُستغلي الأراضي الفلاحية بمنطقة “العرجة”، على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، من ولوج هذه المنطقة.

وآثار المكتب في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي، انتباه الحكومة إلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي باتت تعيشها العديد من الأسر بالمنطقة المعنية، على صعيد إقليم فكيك، بِفِعلِ تضررها المباشر من هذه الخطوة الجزائرية العدائية.

كما دعا الحزب، الحكومة إلى إيجاد الصيغ والحلول الملائمة التي تحفظ لهذه الأسر مصدر رزقها وحقها في العيش الكريم.

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