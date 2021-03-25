العثماني يسوي وضعية ملفات عالقة بسبب وثيقة التأمين عن الأخطار

هبة بريس

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا جديدا لتسوية ملفات مقاولين استفادوا من صفقات عمومية لم تتم تسويتها، لا سيما بسبب تعذر تقديمهم لوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية، وهو ما من شأنه الإسهام في تحسين وضعية خزينة هذه المقاولات في الظروف الصعبة التي نتجت عن تداعيات الجائحة.

المنشور الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، يأتي في سياق دعم المقاولات التي أنجزت مشاريع في إطار صفقات عمومية وأنهت الأشغال المرتبطة بذلك، لكنها لم تسترجع كامل مستحقاتها بسبب عدم تقديمها لوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية.

ودعا المنشور إلى تصفية هذه الملفات العالقة في حالة ما إذا كانت الصفقات المعنية مستثناة، بحكم طبيعة الأشغال المنجزة، من نطاق تطبيق المسؤولية العشرية، أو إذا كان عدم التصريح بالتسلم النهائي للأشغال راجعا، بصفة حصرية، إلى عدم قدرة المقاول على تقديم وثيقة التأمين هذه، وذلك بعد التحقق من انصرام مدة عشر سنوات المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

وشدد على ضرورة تصفية الملفات العالقة وفق شروط محددة، وكذا الاقتصار مستقبلا في المطالبة بوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية بالنسبة للأشغال التي يمكن أن يترتب عنها، لأي سبب من الأسباب، انهيار البناء، كليا أو جزئيا، أو وجود خطر واضح يهدده بالانهيار، انسجاما مع ما تنص عليه أحكام الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا أحكام المادة 25 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.394.

وبموجب هذا المنشور، ستُحًلُّ ملفات الصفقات العالقة، من خلال تصريح صاحب المشروع بالتسلم النهائي للأشغال وفق الضوابط المنصوص عليها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإرجاع الضمان النهائي وأداء الاقتطاع الضامن أو تحرير الكفالات التي تقوم مقامها، على أن يتم إثبات هذه العمليات في محضر تُضَمَّنُ فيه، على وجه الخصوص، مراجع هذا المنشور والشرط الذي تم استيفاؤه.

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