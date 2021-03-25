سعيد امزازي

مدير ثانوية الغزالي بتطوان: أعفيت من منصبي لأنني وصفت أمزازي ب “الفاشل”

منذ 10 ساعات
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هبة بريس

كشف عبد العزيز بنصالح، مدير ثانوية الإمام الغزالي بتطوان، أن سبب إعفاءه من مهامه لا تتعلق برفضه تسليم لوائح الأساتذة المضربين للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين، كتضامن له مع الأساتذة المتعاقدين الذين تعرضو “للعنف” بشوارع الرباط الأسبوع الماضي.

وذكر بنصالح في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” أنه أعفي من منصبه لأنه قال للوزير أمزازي “أنت وزير فاشل”.

وتضامن عدد من أساتذة الثانوية المذكورة والتلامذة ومدراء ورجال التعليم بمختلف المؤسسات التعليمية بالمغرب مع بنصالح بعد قرار إعفائه من منصبه، معتبرين أن المواقف والمبادئ أبقى من المناصب.

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‫2 تعليقات

  1. Fdowal motakadima likatbghiw diro bhalhom bhal hadchi kitssama horiyate taabire hila daba ay wahde tihdare okiaabar aala raye dyalo fel maghrib oytralo bhal hoka yaani maghrib bhalo bhal somal oghana baki matkadam

  2. ما رايك سيدي المدير لو طلب منك تعويض السيد امزازي في مهامه

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