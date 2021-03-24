طرفاية: نفوق حوت يتجاوز طوله سبعة أمتار بشاطئ البورة..

هبة بريس: أشعبان لحبيب

شهدت سواحل مدينة طرفاية ، حالة فريدة صباح اليوم الأربعاء 24 مارس2021، عندما سجلت نفوق حوت، غير بعيد عن شاطئ البورة شمال المدينة، حيث عثر مواطنون صدفة عليه، ليبلغوا الجهات المختصة التي حضرت لعين المكان.

ويقدر طول الحوت، الذي يعد من الحيتان النادرة بسبعة امتار، فيما يصل وزنه لزهاء طن ونصف ، إذ تفاجأ المهنيون بنفوقه بالمنطقة، وهم الذين لم يعتادوا مصادفته بسواحل إقليم طرفاية Balaenoptera physalus ‏ المعروف أيضاً باسم حوت الزعنفة الظهرية.

من جانب آخر وفور وصولها، أقدمت السلطات المحلية والدرك الملكي والجهات المختصة على نقل الحوت النافق، من أجل دفنه طبقا للإجراءات المعمول بها، والمستمدة من القوانين البيئية حفاظا على سلامة وصحة الساكنة.

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