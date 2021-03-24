نقابة: إعفاء مدير ثانوية تطوان
في الصورة : سعيد امزازي

نقابة: إعفاء مدير ثانوية تطوان متسرع وخرق سافر للدستور

منذ 53 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن القرار الاداري الصادر في حق عبد العزيز بن صالح مدير الثانوية التأهيلية الامام الغزالي بتطوان خرقا سافرا للدستور ومسا خطيرا بالحريات النقابية، على خلفية إعفاءه من مهام الإدارة التربوية”.

وأشار البيان النقابي ذ إلى أن “اللجوء الى هذا القرار وبالسرعة الضوئية يبقى الظاهرة الباعثة الأكثر على الإستغراب من أجل تكسير الاضراب الناجح للشغيلة التعليمية رغم مختلف الفئات المنضوية في الجسم التعليمي. “.

و اعتبرت النقابة القرار الإداري الصادر في حق عبد العزيز بن صالح المشهود له بكفاءته الإدارية والتربوية ونزاهته الفكرية وإخلاصه النضالي ليس صدفة أن يكون اول ضحية للمعركة البطولية “كرامة الأستاذ أولا “، لأن منطلقه كان في الوعي والممارسة والمسؤولية بكل إخلاص وتفان”.

ونبه البيان النقابي الوزارة إلى أن ” القرار الشاذ الذي لجأ إليه المدير الاقليمي للمديرية الإقليمية بتطوان لن يزيد الشأن التعليمي إقليميا وجهويا ووطنيا إلا لمزيد من التأزيم والتوتر”، محملة إياها “مسؤولية ما يترتب على ذلك”.

ورفض عبد العزيز بن صالح، مدير ثانوية الإمام الغزالي بتطوان، تسليم لوائح الأساتذة المضربين للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين، تضامنا منه مع الأساتذة ومطالبهم.

وقال بن صالح في تدوينة دبجها على حسابه الفيسبوكي، إنه “لن يمكن المديرية الإقليمية بلوائح المضربين ولو على جثته”، متحديا بذلك زملاءه المديرين بأن يحذووا حذوه بالقول: “من يرفع التحدي”.

وتأتي هذه الخطوة من مدير ثانوية الإمام الغزالي بتطوان، في الوقت الذي تخوض فيه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إضرابا لثلاثة أيام متوالية.

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