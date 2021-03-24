هيئة المحامين بأكادير تدشن مركبها الإداري الجديد بحضور وزير العدل

هبة بريس : أكادير

قررت هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون تدشين المركب الإداري الجديد الخاص بالهيئة، يوم الجمعة 26 مارس الجاري، بحضور السيد وزير العدل وشخصيات قضائية ومهنية وإدارية وحقوقية وطنية ومحلية، بدءا من الساعة الساعة العاشرة (10h00) صباحا، وفق برنامج متكامل من الأنشطة الموازية.

ووفقا لبلاغ صحفي لهيئة المحامين، راعية المشروع، ، فإن المركب الجديد يأتي تماشيا مع طموحات هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون الهادفة إلى الرقي بالمؤسسة هيكليا ولوجستيكيا.

وبحسب البلاغ نفسه، الذي حمل توقيع النقيب نور الدين خليل نقيب هيئة المحامين، فقد شيد المركب الإداري لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون على مساحة 1377 مترا مربعا. ويضم قاعة للندوات مجهزة بأحدث التجهيزات الصوتية مع ربط مرئي يخول متابعة الندوات عن بعد بقنوات تلفزية أو ببقية مرافق المركب الإداري، وقاعة للاجتماعات بأحدث التجهيزات، إلى جانب مكاتب إدارية بخصوص كل الخدمات المقدمة من هيئة المحامين، ومنها تصفية الودائع، ونزاعات الأتعاب، والمساعدة القضائية، والتأمين الصحي، والتقاعد، والمالية.

وإلى جانب ذلك، يضم هذا المركب الإداري الجديد مكتبا خاصا بالسيد النقيب وكتابته الخاصة، ومكاتب خاصة بالأمين والكاتب ونوابهما، فضلا عن مقصف طاقته الاستيعابية تفوق مائة وخمسين (150) شخصا، ومكانا للصلاة، ومرافق صحية في كل طابق للنساء والرجال، وآخر للأشخاص في وضعية إعاقة.

ويتبنى المركب الإداري الجديد لهيئة المحامين، بمرافقه وموارده البشرية وتجهيزاته اللوجستيكية، نظام الشباك الوحيد لتقديم هاته الخدمات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0