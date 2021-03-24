أكادير : شواطئ المدينة تستعد لفتح رمالها في وجه العموم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن سلطات ولاية سوس ماسة، تتدارس إمكانية إعادة فتح شواطئ المدينة في وجه العموم بداية الاسبوع المقبل، بعد فترة إغلاقها لأزيد من شهرين بسبب التطور الخطير للحالة الوبائية في المنطقة، سواء من حيث عدد المصابين أو الضحايا.

وتبعا لتقييم الحالة الوبائية على مستوى أكادير،من طرف مختصين و إداريين وأمنيين وسلطات، من المرجح إعادة فتح الشواطئ في وجه العموم ، في انتظار بلاغ رسمي من السلطات الولائية ، وإمكانية أن يتم تحديد مواقيت الاغلاق و الفتح .

وينتظر أصحاب المطاعم والمحلات التجارية والقاعات الرياضية الصغيرة والمتوسطة إمكانية أن يشير البلاغ القادم مواقيت العمل بعد رمضان وخلاله ، أم هناك بلاغ آخر سيتم اعلانه يكون خاص بالشهر الفضيل .

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