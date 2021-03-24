منصف السلاوي ودونالد ترامب

“التحرش الجنسي” يقيل المغربي منصف السلاوي من منصبه

منذ 26 ثانية
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هبة بريس

أعلنت شركة جلاسكو سميث كلاين، اليوم الأربعاء، إقالة المغربي منصف السلاوي من منصبه بسبب اتهامات ب”التحرش الجنسي”.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن إقالة السلاوي جاءت بعد استلام رسالة “تحتوي على مزاعم بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق تجاه موظفة في شركة جلاكسو سميث كلاين من قبل الدكتور السلاوي”.

وأضاف البيان أن هذا السلوك “حدث قبل عدة سنوات عندما كان موظفا في شركة جلاكسو سميث كلاين”, حيث أمضى السلاوي 30 عامًا في GSK ،وأشرف على تطوير اللقاح.

وقال البيان إنه “عند استلام الرسالة، بدأ مجلس الشركة على الفور تحقيقًا مع شركة محاماة ذات خبرة للتحقيق في الادعاءات, وأن التحقيق في سلوك الدكتور السلاوي أكد المزاعم وهو مستمر”.وفق المصدر ذاته

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