المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 5 دول جديدة

هبة بريس

أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الأربعاء، تعليق الرحلات من وإلى خمس دول إفريقية جديدة.

ويتعلق الأمر بمالي وغانا والكونغو الديمقراطية وغينيا كوناكري وليبيا، وذلك إلى غاية 10 أبريل المقبل.

وأوضح المكتب أن هذا المنع يخص أيضا المسافرين القادمين من أحد هذه البلدان والمسافرين عبر بلد آخر

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