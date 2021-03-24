الجواهري: “هناك شركات أصبحت مختصة في التهرب الضريبي وتزوير الفواتير”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
دافع عبد اللطيف الجواهري بصفته والي بنك المغرب عن الإصلاحات الجبائية و الاجتماعية بالمغرب لما لذلك من تأثير مباشر على النمو الاقتصادي ببلادنا و كذلك على تطور و تحسن المداخيل الضريبية.
و شدد الجواهري على أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتحسين المداخيل الضريبية و في طليعتها مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي الذي لم يتم تمريره لحدود الساعة في البرلمان.
و أوضح والي بنك المغرب أن هناك شركات أصبحت مختصة في التهرب الضريبي وتزوير الفواتير في الإقرارات الضريبية، حيث تستغل الفراغ التشريعي و بعض الثغرات القانونية للتملص من أداء ما بذمتها من جبايات.
و أكد الجواهري أن حوالي ثمانين في المائة من مداخيل الدولة الضريبية مستمدة من مساهمات واحد في المائة فقط من المقاولات، معتبرا الأمر غير معقول و لا يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه و هو ما يستدعي إصلاحات جوهرية في القوانين المؤطرة.
2 تعليقات
ضرائب بالجملة مع أزمة خانقة هل هذا الشخص يعيش في المريخ ام ماذا طبعا سيكون هناك تهرب ضريبي ومن الممكن ايضا نقل الاصول الى بلد اخر بسبب كترة الضرائب
ان كنتم تريدون تشجيع النمو الاقتصادي والخير لهذه البلاد لماذا تعرقلون نشاط الابناك التشاركية؟؟؟!!!