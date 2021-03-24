وفاة الشيخ حمدان آل مكتوم شقيق ونائب حاكم دبي

منذ ساعتين
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هبة بريس – وكالات

أعلن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم عن وفاة أخيه حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المال الإماراتي.

وكتب بن راشد في تغريدة على تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون … رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم”.

و شغل الشيخ حمدان منصب وزير المال منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 ولغاية وفاته، وترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دوراً في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومُنح بن راشد عام 2006، ثلاث شهادات من الكلية الملكية البريطانية كأول شخصية عالمية تحقق هذا الإنجاز، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في لندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في أدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة في غلاسكو.

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