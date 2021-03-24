بعد شكايات عدد من التجار.. كمين يقود عناصر الأمن لتوقيف “نصاب الشيكات”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار جهودها لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت عناصر الأمن بمدينة برشيد من توقيف و اعتقال شخص مبحوث عنه وطنيا بعد ورود شكايات عديدة ضده.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد قد تمكنوا بعد كمين محكم من توقيف شخص في بداية عقده الخامس متهم بالنصب و الاحتيال على مجموعة من التجار.

و أفاد ذات المصدر أن الموقوف هو من أصحاب السوابق القضائية و متورط في عدد من قضايا النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد راح ضحيتها عدد من التجار بمدن مختلفة.

و تبين وفق المصدر عينه بعد توقيف المتهم أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، حيث تم التحقيق معه بتعليمات من النيابة العامة ببرشيد ليتم الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب له.

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