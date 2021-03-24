صورة الصحفي الفرنسي رفقة عضو جهة الداخلة

قناة تلفزية أمريكية تزور الداخلة والحديث عن تصوير فيلم

منذ يوم واحد
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، قام بعقد للقاء مطول بمقر الجهة، وذلك يوم الإثنين 22مارس الماضي مع بعض أعضاء “جمعية شبابكم” وبحضور الصحفي الفرنسي ستيفان كينيش، عن قناة ”VOICE OF AMERICA’…

وفي معرض حديثهم، قدم ذات المنتخب لمحة موجزة عن المشاريع، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، التي بادرت الجهة إلى تبنيها لأنها تدخل في إطار عقد البرنامج، مؤكدا على أن جهة الداخلة تتوفر على مؤهلاتها السياحية و التي جعلتها وجهة لزوارالعالم.

وأكد لعروصي المرسي، النائب الثاني للمجلس جهة الداخلة، على أن الدبلوماسية المغربية، حققت مجموعة من الإنجازات الإيجابية، في قضيتنا الوطنية الصحراء المغربية، خاصة بعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وإفتتاح قنصلية إقتصادية بالداخلة، إلى جانب مجموعة من التمثيليات الدبلوماسية الإفريقية.

ومن جانبه، أكد الصحفي ستيفان كينيش، أن زيارته لجهة الداخلة جنوب المغرب، تهدف بالخصوص إلى التفكير في تصوير فيلم وثائقي عن جهة الداخلة وادي الذهب بعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وتأثير هذا القرار على التنمية بالجهة.

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تعليق واحد

  1. تحية طيبة للأخ لعروصي المرسي الرجل الخلوق نتمنى لك التوفيق والنجاح في مسيرتك.

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