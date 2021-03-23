مقتل شخص وفقدان آخر بحريق في دار للرعاية في نيويورك

مقتل شخص وفقدان آخر بحريق في دار للرعاية في نيويورك

منذ ساعتين
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هبة بريس

اندلع حريق في دار للرعاية في إحدى ضواحي مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى ومقتل شخص وفقدان أحد رجال الإطفاء.

والتهمت النيران Evergreen Court Home for Adults في مجتمع مقاطعة روكلاند في سبرينغ فالي، شمال مدينة نيويورك. وقال كريس كير منسق مكافحة الحرائق في مقاطعة روكلاند إن 100 إلى 125 شخص يقطنون في المركز.

وذكر أن أحد سكان المركز توفي بعد نقله إلى المستشفى، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ يبحثون بين الأنقاض عن رجل إطفاء أصدر نداء استغاثة من الطابق الثالث، “إلا أن النيران كانت شديدة واضطر رجال الإنقاذ إلى التراجع”.

وأفاد بنقل اثنين من رجال الإطفاء و20 فردا إلى المستشفيات بعضهم مصاب بجروح خطيرة.

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