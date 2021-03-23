حاملو الشهادات بالجماعات الترابية يحتجون بسطات

حاملو الشهادات بالجماعات الترابية يحتجون بسطات

منذ ساعتين
0

محمد منفلوطي_ هبة بريس

نفذت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة سطات للتنديد بما وصفتها بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها المديرية العامة للجماعات الترابية وعدم تعاطيها بشكل شفاف وصريح مع مطالب موظفي وموظفات القطاع من حاملي الشهادات والدبلومات.

الصيغة النضالية التي اختارتها التنسيقية تأتي في سياق البرنامج النضالي الوطني الذي سطره المكتب، والذي دعا فيه كافة المتضررين إلى انجاح الوقفة المزمع تنظيمها الأربعاء 31مارس الجاري أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، للتنديد بما وصفوها بالتماطل وعدم التعاطي الايجابي مع المذكرات المطلبية للاطارات النقابية المحاورة.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة منه، على أن خروج المحتجين اليوم يأتي في ظل استمرار تجاهل المديرية العامة للجماعات الترابية لمطالب التنسيقية، ومن خلال مخرجات الحوار القطاعي ل16مارس الجاري، ونهج الأخيرة لسياسة الهروب الى الامام مقابل تشبتها في تدبير مجريات الحوار الاجتماعي القطاعي بأسلوب عقيم لا يستجيب للحد الأدنى من مطالب الشغيلة الجماعية، وكذا تهربها المقصود من مسؤولياتها في ايجاد حل نهائي لملف حاملي الشهادات والدبلومات إسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى.

وطالبت التنسيقية كافة الموظفين والموظفات المعنيين بالنزول إلى الميدان للعمل على انجاح محطة الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة ضمن إضراب وطني في 31مارس وفاتح أبريل المقبل..

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لليوم الثاني ..مسيرة حاشدة لأساتذة التعاقد بشوارع مدينة فاس

لليوم الثاني ..مسيرة حاشدة لأساتذة التعاقد بشوارع مدينة فاس

منذ 4 ساعات
Photo of أمزازي: تحقيق المشروع المجتمعي للبلاد رهين بترسيخ أدوار المدرسة المغربية

أمزازي: تحقيق المشروع المجتمعي للبلاد رهين بترسيخ أدوار المدرسة…

منذ 14 ساعة
Photo of استجابة لنداءات أساتذتهم .. تلاميذ يخرجون للاحتجاج بالشوارع

استجابة لنداءات أساتذتهم .. تلاميذ يخرجون للاحتجاج بالشوارع

منذ يوم واحد
Photo of استئناف الدراسة يوم الاثنين 22 مارس وفق الأنماط التربوية المعتمدة

استئناف الدراسة يوم الاثنين 22 مارس وفق الأنماط التربوية…

منذ 3 أيام
Photo of أمزازي : المغادرة المبكرة للمدرسة يدفعان إلى الزواج المبكر للقاصر

أمزازي : المغادرة المبكرة للمدرسة يدفعان إلى الزواج المبكر…

منذ 5 أيام
Photo of وزير : الأرجنتين ترغب في الدفع بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المغربية

وزير : الأرجنتين ترغب في الدفع بالتعاون مع الجامعات…

منذ 5 أيام
Photo of امزازي يعلن تاريخ مباراة التبريز للتعليم الثانوي

امزازي يعلن تاريخ مباراة التبريز للتعليم الثانوي

منذ 5 أيام
Photo of توقيع 11 اتفاقية بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجمعيات من المجتمع المدني

توقيع 11 اتفاقية بين جامعة سيدي محمد بن عبد…

منذ 5 أيام
Photo of أكادير : مجلس جطو يدين مدير الاكاديمية “السابق” ب 50 ألف درهم بسبب “صفقات”

أكادير : مجلس جطو يدين مدير الاكاديمية “السابق” ب…

منذ 5 أيام
Photo of الشروع في تسوية ملفات التعويض اليومي عن التدريب لفائدة موظفي التعليم

الشروع في تسوية ملفات التعويض اليومي عن التدريب لفائدة…

منذ 6 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق