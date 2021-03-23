الجواهري :”إعانات الدولة خلال كورونا رفعت قيمة العجز في الميزانية“
هبة بريس – الرباط
قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لإعانة المواطنين والمتضررين من جائحة كورونا رفعت من قيمة العجز في الميزانية بنسبة 12 في المئة كما رفعت أيضاً من مستوى المديونية .
وأضاف عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر بنك المغرب بالرباط، أن عجز الميزانية ارتفع من نسبة 65 في المائة إلى 77 في المائة ومن المحتمل أن يتجاوز 80 في المئة .
وبخصوص نسبة المديونية الخارجية للمغرب، أكد عبد اللطيف الجواهري أن الأخيرة تظل محدودة، عكس عدد من الدول التي لها مديونية خارجية كبيرة جدا.
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4 تعليقات
اما إعانة الدولة للأحزاب السياسية في الانتخابات فهي لا ترفع نسبة العجز في الميزانية
لا حول ولا قوةإلا بالله دائما اللوم وكل اللوم على الفئات المستضعفة الإعانات لم تعجز الميزانية بل أنت وأمثالك من الوزراء هم من إستنزفو أموال الشعب وبالتالي انتم السبب في ضعف الميزانية نظرا لرواتبكم الخيالية و…..
هذا الجواهري دون اية كفاءة، ومتمسك بالمقعد منذ الازل
اترك كفاءات الوطن، الكفاءات التي درست في مدارس عالمية بمجهوداتها، مدارس ما كنت لتقبل فيها حتى عامل نظافة بكفاءتك مع احترامي لعاملي النظافة
ياك الإعانات جات في إطار التبرع لصندوق كورونا يعني أن الإعانات كانت من صندوق كوفيد فكيف سيؤثر على الميزانية و هو أموال الناس المتبرعين؟ ؟