الجواهري :”إعانات الدولة خلال كورونا رفعت قيمة العجز في الميزانية“
عبد اللطيف الجواهري

الجواهري :”إعانات الدولة خلال كورونا رفعت قيمة العجز في الميزانية“

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – الرباط

قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لإعانة المواطنين والمتضررين من جائحة كورونا رفعت من قيمة العجز في الميزانية بنسبة 12 في المئة كما رفعت أيضاً من مستوى المديونية .

وأضاف عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر بنك المغرب بالرباط، أن عجز الميزانية ارتفع من نسبة 65 في المائة إلى 77 في المائة ومن المحتمل أن يتجاوز 80 في المئة .

وبخصوص نسبة المديونية الخارجية للمغرب، أكد عبد اللطيف الجواهري أن الأخيرة تظل محدودة، عكس عدد من الدول التي لها مديونية خارجية كبيرة جدا.

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