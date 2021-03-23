مغاربة يطالبون من الحكومة السماح بإقامة صلاة التراويح
صلاة التراويح

مغاربة يطالبون من الحكومة السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان ( فيديو )

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

طالب عدد من المواطنين المغاربة، من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السماح خلال شهر رمضان المقبل بإقامة صلاة التراويح بالمساجد عكس رمضان الماضي الذي عرف إغلاق المساجد بسبب التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وعبر المواطنون في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، عن مطالبهم الملحة للحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، بضرورة تمديد توقيت حظر التجوال الليلي المحدد قي التاسعة ليلاً والذي لا يتناسب مع مواقيت صلاة العشاء وبعدها صلاة التراويح، مطالبين في الآن نفسه السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد كما جرت العادة مع الالتزام بالتدابير الصحية والوقائية.

ويسود تخوف كبير من طرف المواطنين المغاربة، من عدم سماح الحكومة بإقامة صلاة التراويح بالمساجد خلال شهر رمضان لهذه السنة.

ويشار أن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، وجه مراسلة قبل أسابيع إلى جميع مندوبي الوزارة عبر ربوع المملكة، حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتنظيم صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

ودعا الوزير، المندوبين الى ضرورة جرد أسماء الأشخاص الذاتيين وكذا الجمعيات التي أشرفت خلال السنوات الماضية على تنظيم صلاة التراويح بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية.

هذا ورجحت بعض الجهات أن مراسلة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، تهدف إلى ضبط أماكن صلاة التراويح لهذه السنة والسماح بإقامتها على أساس تقيد المصلين بالتدابير الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

 

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‫2 تعليقات

  1. هل هؤلاء يطالبون بأداء صلاة التراويح أو بفتح الإغلاق هؤلاء غير واضحين في طلبهم أو يستعملون التقية اويستغلون الصلاة كقنطرة لإزاحة الإغلاق الليلي الذي هو السبيل الوحيد للتصدي للجائحة

  2. القرار ليس بيد مجموعة من الناس او بيد الاوقاف . القرار بيد الدولة التي سترجع لها السهام ان امرت بصلاة التراويح بالمساجد وكانت السبب في ارتفاع اعداد المصابين بالفيروس كما وقع في عيد الاضحى حيث كان المغرب لا تتعدى الاصابات فيه قبل العيد 20 اصابة ولا وفاة . بعد عيد الاضحى مباشرة اصبحت الاصابات بالالاف والوفيات بالمئات .لذا لا يجب الاذعان لبعض المواطنين او الاخوانيين لان غالبيتهم يجهلون خطر الفيروس وانتشاره وخصوصا مع ظهور فيروسات جديدة يمكن ان تقلب حسابات اي دولة

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