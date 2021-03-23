كوفيد-19 .. 6 إصابات سلالة بريطانية و15 سلالة نيجيرية بالجزائر

هبة بريس ـ متابعة

أعلن معهد باستور- الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا، و15 أخرى بالسلالة النيجيرية، في مناطق متفرقة بالجزائر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالسلالة البريطانية إلى ما لا يقل عن 21 حالة، و28 بالسلالة النيجيرية.

وأوضح المعهد، في بيان، أنه و”في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس كوفيد-19 في إطار مراقبة السلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم، تم تأكيد 6 حالات جديدة من السلالة البريطانية و15 حالة جديدة من السلالة النيجيرية”.

وأضاف أن الحالات الست المؤكدة من السلالة البريطانية تتوزع على ولاية الجزائر بحالتين ومثلهما بولاية البليدة، وحالة واحدة بكل من ولاية تيزي وزو، وولاية عين الدفلى.

وأشار إلى أنه بالنسبة للحالات الـ15 المؤكدة من السلالة النيجيرية يتعلق الأمر بـ8 حالات بولاية الجزائر، منها حالتان من عائلة واحدة، وحالتين بولاية ورقلة، وحالة واحدة بولاية بجاية، و4 حالات بولاية إليزي.

وكان معهد باستور- الجزائر قد أعلن، يوم الرابع من مارس الجاري، عن اكتشاف ست حالات مؤكدة حاملة للسلالة البريطانية لفيروس كورونا بالجزائر العاصمة، و7 حالات أخرى، يوم الــ11 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى 13 إصابة بالسلالة النيجيرية، في مناطق متفرقة بالجزائر.

كما سبق له أن أعلن، في 25 فبراير الماضي، عن اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا بالجزائر، بعد إجراء تحاليل “بي سي آر” على عينات إيجابية.

وأعرب أطباء جزائريون، مؤخرا، عن قلقهم إزاء تسجيل حالات إصابة بالسلالتين البريطانية والنيجيرية لفيروس كورونا بالجزائر، داعين إلى توخي المزيد من اليقظة، والتطبيق الصارم للإجراءات الصحية الاحترازية.

وحذر رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، محمد بقاط بركاني، في هذا السياق، من موجة وبائية ثالثة، إذا لم تتخذ البلاد تدابير وقائية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0