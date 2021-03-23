مدير ثانوية بتطوان يرفض تسليم لوائح الأساتذة
مسيرة احتجاجية لأساتذة التعاقد

اعفاء مدير ثانوية بتطوان رفض تسليم لوائح الأساتذة المضربين ومصدر يوضح

منذ 4 ساعات
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نجلاء مزيان ـ هبة بريس 

رفض عبد العزيز بنصالح، مدير ثانوية الإمام الغزالي بتطوان،أمس الإثنين 23 مارس الجاري، تسليم لوائح الأساتذة المضربين للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين، تعبيرا عن تضامنه مع الأساتذة المتعاقدين الذين تعرضو “للعنف” بشوارع الرباط الأسبوع الماضي.

ونشر الأخير تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، قائلا “انا عبد العزيز بن صالح مدير ثانوية الامام الغزالي بتطوان ، لن امكن المديرية الاقليمية بلوائح المضربين ولو على جثتي”، مضيفا “من يرفع التحدي؟”.

وفي ذات الشق وعلى عكس المتداول ، نفى مصدر هبة بريس ما يروح في منصات التواصل الاجتماعي حول إعفاء المدير من مهامه بسبب تدوينة قام بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي يدعم من خلالها الاساتذة المتعاقدين، و يتحدى فيها الوزير الوصي عليهم.

و أكد ذات المتحدث أن السبب الرئيسي وراء الاعفاء هو ناتج عن نتائج تقارير لجان الافتحاص التي حلت بالمؤسسة لعدة مرات والتي نتج عنها سابقا إحالة استاذين للمجلس التأديبي و كذا إعفاء مقتصد المؤسسة كمرحلة أولى و إعفاء المدير كمرحلة ثانية.

 

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‫3 تعليقات

  1. بما انك رفعت التحدي فانتظر مصيرك الذي ينتظرك
    سوف تتم اقالتك او تنقيلك، المخزن هذا ما كانضحكوش معاه.
    جنيتي على راسك يا حبيبي

  2. حرام عليكم لانكم تتخذون ابناءنا رهائن لتحقيق رغباتكم المادية على حساب المعرفة والقيم….لقد زدتم الطين بلة فما تركه التعليم عن بعد من كوارث على تعلمات ابنائنا…ها انتم تجهزون على ما تبقى…..اش قراوكم ….قرد بقرة برتقال…..

  3. يجب تاديب المدير وتوقيفه عن العمل ليتسنى له المشاركة في الوقفات

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