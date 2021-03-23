اعفاء مدير ثانوية بتطوان رفض تسليم لوائح الأساتذة المضربين ومصدر يوضح

نجلاء مزيان ـ هبة بريس

رفض عبد العزيز بنصالح، مدير ثانوية الإمام الغزالي بتطوان،أمس الإثنين 23 مارس الجاري، تسليم لوائح الأساتذة المضربين للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين، تعبيرا عن تضامنه مع الأساتذة المتعاقدين الذين تعرضو “للعنف” بشوارع الرباط الأسبوع الماضي.

ونشر الأخير تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، قائلا “انا عبد العزيز بن صالح مدير ثانوية الامام الغزالي بتطوان ، لن امكن المديرية الاقليمية بلوائح المضربين ولو على جثتي”، مضيفا “من يرفع التحدي؟”.

وفي ذات الشق وعلى عكس المتداول ، نفى مصدر هبة بريس ما يروح في منصات التواصل الاجتماعي حول إعفاء المدير من مهامه بسبب تدوينة قام بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي يدعم من خلالها الاساتذة المتعاقدين، و يتحدى فيها الوزير الوصي عليهم.

و أكد ذات المتحدث أن السبب الرئيسي وراء الاعفاء هو ناتج عن نتائج تقارير لجان الافتحاص التي حلت بالمؤسسة لعدة مرات والتي نتج عنها سابقا إحالة استاذين للمجلس التأديبي و كذا إعفاء مقتصد المؤسسة كمرحلة أولى و إعفاء المدير كمرحلة ثانية.

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