موظفة بأكاديمية التعليم بالداخلة تتهم فيه المتعاقدين
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موظفة بأكاديمية التعليم تتهم المتعاقدين بتقديم رشاوي من أجل ولوج التعليم

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ الرباط

تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو لإحدى الموظفات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة – وادي الذهب، توجه من خلاله مجموعة من التهم للأساتذة أطر الأكاديميات أو المعروفيت بـ “المتعاقدين”.

و تتحدث الأخيرة أمام عدد من التلاميذ قائلة أن “الأساتذة المتعاقدين يقومون بتقديم رشاوي من أجل ولوج التعليم والحصول على وظائف”.

وأضافت في شريط الفيديو، “أن الأطر الأساتذة الذين يخرجون للاحتجاج من أجل إسقاط التعاقد هذاك الشي لي كيديروا باش يشدوا هذزك لي بوسطة ميمكنش تخطر على بالكم ٍكيعطيو الرشوة وكيْديرُو التدخلات وكيْبكيوْ باش يدخلو للتعليم”.

وأثار شريط الفيديو المتداول ضجة بمواقع التواصل، حيث استنكر المتعاقدين الاتهامات التي وجهت إليهم والتي تسيء لهم بشكل مباشر

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