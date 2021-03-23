نتنياهو يهرب من مطعم في بئر السبع بعد سقوط صاروخ
بنيامين نتنياهو

نتنياهو يهرب من مطعم في بئر السبع بعد سقوط صاروخ

منذ 5 ساعات
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هبة بريس ـ وكالات 

هرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مطعم في منطقة بئر السبع التي سقط قربها الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة قبل قليل.

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن نتنياهو كان في المدينة مع نشطاء من حزب “الليكود” لتشجيع الناخبين على التصويت، وبعد سقوط الصاروخ ألغى ما تبقى من جولته في المدينة وغادرها.

وعلى الاثر، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى إجراء مشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط الصاروخ.

 

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تعليق واحد

  1. يجب الانتقام من الجهة التي اطلقت الصاروخ بضربات جوية لتاديبها

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