نتنياهو يهرب من مطعم في بئر السبع بعد سقوط صاروخ

هبة بريس ـ وكالات

هرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مطعم في منطقة بئر السبع التي سقط قربها الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة قبل قليل.

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن نتنياهو كان في المدينة مع نشطاء من حزب “الليكود” لتشجيع الناخبين على التصويت، وبعد سقوط الصاروخ ألغى ما تبقى من جولته في المدينة وغادرها.

وعلى الاثر، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى إجراء مشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط الصاروخ.

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