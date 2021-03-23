آلاف الجزائريون يخرجون للاحتجاج للمطالبة بتغيير جذري للنظام
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آلاف الجزائريون يخرجون للاحتجاج للمطالبة بتغيير جذري للنظام

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

شارك آلاف الطلبة الجزائريين،يومه الثلاثاء، في تظاهرة سلمية في إطار الحراك الشعبي الذي عاد إليه زخمه في الأسابيع الماضية عقب توقفه لأشهر عدة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وبدأ المشاركون في المسيرة بالتجمع في نقطة الانطلاق المعتادة بساحة الشهداء في العاصمة قبل أن يتحرك الجمع باتجاه البريد المركزي، وشهدت المسيرة مشاركة مجموعة من المواطنين إلى جانب الطلبة مرددين هتافات تطالب بـ”تغيير حقيقي وشامل”، و”إقامة دولة الحق، والقانون”.

وجدد المتظاهرون أيضا رفضهم للانتخابات التشريعية المزمع إجرائها في 12 يونيو المقبل، في ظل تواجد أمني مكثف لعناصر الشرطة بوسط العاصمة.

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