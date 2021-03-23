لقاح كورونا
لقاح ضد كورونا

خلال 24 ساعة ..تلقيح 435 شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، وصل إلى حدود اليوم الخميس 4265196 شخصا

وبلغ اجمالي المستفيدين من اللقاح خلال 24 ساعة 435 شخص .

وكشفت الوزارة ان عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ 2593204

و قررت  وزارة الصحة، تعميم التلقيح على جميع مهنيي القطاع دون تحديد السن كما كان معمولاً به في السابق، بينما كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

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