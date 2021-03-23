تحديد أولى جلسات محاكمة الصحافي عمر الراضي
هبة بريس ـ الرباط
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إحالة الصحافي عمر الراضي، على غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة، مع تحديد يوم 6 أبريل لأولى جلسات محاكمته.
ويتابع الراضي بـ “هتك عرض بالعنف والاغتصاب”، والاشتباه في ارتكابه جنحتي “تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب”.
وتنطق محاكمة الراضي بعد ثمانية أشهر من وجوده رهن الاعتقال الاحتياطي، في الوقت الذي تطالب فيه عدد من الهيئات الوطنية والدولية بإطلاق سراحه، وتمتيعه بشروط المحاكمة العادلة.
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Le Maroc a,franchement une très mauvaise réputation en Europe. Plusieurs quotidiens francophones et anglophones pointent du doigt le mauvais traitement réservé aux journalistes et opposants politiques. Il est vraiment temps de revenir à la raison avant qu’il ne soit trop tard.