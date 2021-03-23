بناء على حافة الوادي.. سكان عزيب”الحاج قدور” بطنجة يراسلون الوالي

هبة بريس- مكتب طنجة

تشتكي ساكنة حي “عزيب الحاج قدور”، من بناء يشمل ثلاثة طوابق على حافة وادي بالطريق العمومية، ما يهدد منطقتهم وحيهم بالفيضانات.

وراسل سكان بالحي المذكور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل التدخل لوقف البناء الذي “لم يحترم حدوده ونقطها بل تعدتها وتمددت على الطريق حيث شيد جزء منها على الطريق العمومي مما حدا بالساكنة بالتقديم بشكاية للولاية والجماعة فكان الجواب أن البناء مرخص.”. بحسب نص الشكاية.

وأضافت الشكاية، بأنه عند إلحاح الساكنة تأكد من خلال الوثائق الطوبوغرافية بالواضح أن جزء من البناية مشيد على الطريق العمومي، مشيرة إلى أنه بعد وضع مسؤولي الجماعة أمام الأمر الواقع، تم اصدار محضر ينص على تعويض صاحب البناية بالطريق، في محاولة لتبرير عملية البناء التي سبقت المحضر، ضدا على المجال والجمالية وحافة الوادي.

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