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بعد خروجه بيومين من مستشفى الأمراض النفسية.. شاب ينتحر برمي نفسه من النافذة

منذ ساعتين
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هبة بريس – الدار البيضاء

اهتزت مدينة برشيد مساء أمس على وقع خبر انتحار شاب في بداية عقده الثالث بعدما رمى نفسه من نافذة شقة أسرته المتواجدة بالطابق الثاني للبناية السكنية.

و حسب مصادر مطلعة، فقد فارق الشاب السالف الذكر الحياة مباشرة بعد ارتطامه بالأرض، تاركا عديد علامات الاستفهام حول هاته الواقعة خاصة أنه غادر مستشفى الأمراض العقلية و النفسية ببرشيد فقط قبل يومين من الحادث.

و في الوقت الذي فتحت عناصر الأمن تحقيقا في النازلة، تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي وسط تساؤلات عدة حول الكيفية التي تم الترخيص بها لخروجه من المستشفى الذي كان يتابع به علاجه لما يزيد عن السنتين.

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