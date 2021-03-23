صورة تعبيرية

المؤبد لقاتل ومغتصب طفل بمكناس

منذ 21 ساعة
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ع محياوي ـ هبة بريس

قضت غرفة الجنايات بإستئنافية مكناس، يوم أمس الإثنين، بالسجن المؤبد في حق مرتكب جريمة القتل البشعة التي تعرض لها طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بصهريج السواني بمدينة مكناس.

وحكمت ذات الغرفة بالسجن 30 سنة ، في حق شريكه المتهم الثاني الملقب ب “الحسكا”.

وتعود تفاصيل القضية، الى الجريمة التي اهتزت على وقعها بمكناس سنة 2019، اثر تعرض طفل لإصابة بواسطة حجر كبير على مستوى الرأس خلال مقاومته للمعتدين عليه، عقب اختطافه واحتجازه وهتك عرضه داخل بناية مهجورة، تخص المقر السابق لأكاديمية وزارة التربية الوطنية، قبالة “صهريج السواني” وسط المدينة العتيقة، قبل أن تتمكن الشرطة القضائية من إيقاف 3 مشتبه فيهم أحدهم كان في حالة فرار، لتتم إحالتهم على النيابة العامة من أجل المنسوب إليهم.

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تعليق واحد

  1. السجن المؤبد لاغتصاب طفل وقتله ليس حلا ولا عدلا حتى ولاعقابا بل زيادة مصاريف على حساب ضرائب المواطنين ليس الا كان من المفروض اعدامه كما فعل بالطفل البريئ تطبيقا لامر الله ان النفس بالنفس هذا هو الحكم الصحيح الذى يردع هؤلاء القتلة حسبنا الله ونعم الوكيل

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