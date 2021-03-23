الورة تعبيرية

خلال الأيام القادمة.. المغرب سيتوصل ب4 دفعات من لقاحات كورونا

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

من المنتظر أن يتوصل المغرب، خلال الأيام القليلة القادمة، بدفعات جديدة من لقاحات كورونا.

وفي هذا الصدد، كشف عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية والتقنية، أن المغرب سيتوصل ب4 دفعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ما بين أواخر شهر مارس الجاري وبداية شهر أبريل القادم.

ويتعلق الأمر، وفق تصريح الابراهيمي لوكالة “ايفي” الإسبانية، بلقاح استرازينيكا البريطاني ولقاح سينوفارم الصيني ولقاح سبوتنيك الروسي.

هذا ويشار الى أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، وصل إلى حدود أمس الخميس 4264761شخصا.

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