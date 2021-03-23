جزائريون يتدافعون للحصول على قنينات الزيت

بعد أزمة الحليب.. جزائريون يتدافعون للحصول على “الزيت”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

أزمة معيشية حقيقية تلك التي يعاني منها الشعب الجزائري، بسبب الخصاص الحاد في المواد الغذائية الأساسية من المراكز التجارية الكبرى ومحلات البقالة.

واشتكى المواطنون طيلة الأسابيع الماضية، من اختفاء مادة الحليب من محلات بيع المواد الغذائية، كما قاموا بإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ “أين الحليب”، مطالبين الحكومة بالتحرك وتوفير واحدة من أبسط المواد الغذائية الأساسية.

وفي الوقت الذي تنشغل شريحة مهمة من الجزائريين في البحث عن أكياس الحليب، اختار آخرون البحث عن قنينات زيت المائدة والطبخ التي اختفت بدورها خلال الأيام الأخيرة من المحلات التجارية الكبرى.

وتفاجأ المواطنون بتسجيل ندرة في مادة زيت المائدة، مع اقتراب شهر رمضان الكريم الذي يعرف إقبالا على هذا المكون الغذائي، إلى جانب تعمد محتكريه على رفع من أسعاره لحوالي الضعف.

ووثقت كاميرات عدد من المواطنين، تدافع الجزائريين على الحصول على قنينات الزيت بالمراكز التجارية في مشاهد صادمة، تتناقض والصور التي تحاول وسائل الاعلام التابعة للنظام تسويقها حول استفادة أبناء البلاد من خيرات بلد “الغاز والبترول”.

وعبر عدد من النشطاء عن استيائهم واستنكارهم من تعمد الشركات ورجال الأعمال المدعومين من النظام ممارسة سياسة تجويع الشعب وإلهائه بالحث عن المواد الغذاية بدل البحث عن كرامته وخيراته بلاده المنهوبة.

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تعليق واحد

  1. النظام الجزائري يعمد تجويع الجزائرين لخلق جبهة ناقمة على الحراك

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