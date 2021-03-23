انتحل صفة شرطي للنصب والاحتيال.. توقيف شخص بالمهدية

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، من توقيف شخص يبلغ من العمر 60 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية تسجيل شكايات ضده تتعلق بانتحال صفة شرطي لسلب أصحاب محلات تجارية مبالغ مالية ومنتجات غذائية، بعدما أوهمهم بأنه سيحرر في حقهم مخالفات لأحكام حالة الطوارئ الصحية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وبحوزته جهاز لاسلكي شبيه بالذي تستعمله عناصر الأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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