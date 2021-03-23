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بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.. إطلاق خط جوي جديد بين طنجة و باريس

منذ 5 ساعات
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هبة بريس – الدار البيضاء

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة عن إطلاق خط جوي جديد يربط مطار ابن بطوطة بطنجة بمطار شارل دوغول بباريس وذلك اعتبارا من 3 يونيو المقبل.

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، ستقوم الناقلة الفرنسية بتأمين رحلتين أسبوعيتين في يونيو يومي الخميس والأحد، وثلاث رحلات في يوليوز وغشت أيام الثلاثاء والجمعة والأحد، وذلك على متن طائرة إيرباص A320 بسعة 174 مقعدا.

و سيعزز هذا الخط الجديد عرض الخطوط الجوية الفرنسية انطلاقا من المغرب، حيث تسير الشركة رحلات، أيضا، من مراكش والدار البيضاء والرباط على مدار السنة، بالإضافة إلى مدينة أكادير خلال فترة الصيف و بالضبط شهري يوليوز و غشت.

وفي صيف 2021، ستقوم الخطوط الجوية الفرنسية بتشغيل ما مجموعه 65 رحلة أسبوعية من وإلى المغرب، حيث ربط باريس بعاصمة شمال المغرب التي تعتبر من بين أجمل مدن المملكة، ومدينة أسطورية وعالمية، وبوابة طبيعية واستراتيجية لمفترق طرق أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا، كما أنها تتمتع بالعديد من المؤهلات السياحية والثقافية والتجارية.

و ستكون تذاكر رحلات طنجة – باريس شارل ديغول متاحة للبيع بداية من 24 مارس 2021 بسعر يبتدئ من 119 أورو شاملة لكل الرسوم (رحلة ذهاب وإياب).

وفي إطار سياستها التجارية، تقترح الخطوط الجوية الفرنسية حاليا تذاكر يمكن تغييرها مجانا، بغض النظر عن السعر المحدد، للسفر حتى 31 دجنبر 2021، ويعتبر هذا البرنامج قابل للتغيير حسب الحالة الصحية الوبائية في البلدين.

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تعليق واحد

  1. واين حق المواطن المغربي في باقي دول اوروبا العالقين بها في الرجوع الي بلدهم الام قبل رمضان جزاكم الله خيرا

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