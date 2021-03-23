مدينة الدروة

سكان الدروة يشتكون التسيب و يطالبون بإحداث مفوضية للأمن

منذ 21 دقيقة
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل معاناة سكان مدينة الدروة بسبب غياب الأمن و تفشي الجريمة بمختلف أشكالها و هو ما جعل عددا منهم يفكر في بيع مسكنه و الرحيل نحو مدن مجاورة أخرى كبرشيد و بوسكورة.

و يشتكي سكان مدينة الدروة التي لا تبعد عن مطار محمد الخامس سوى بكيلومترات قليلة من غياب الأمن و ترويج المخدرات بشكل كبير ، حيث طالبوا غير ما مرة بإحداث مفوضية للأمن لتحل مشاكل الساكنة عوض الاكتفاء بسرية للدرك الملكي في مدينة تضاعف عدد سكانها بشكل كبير.

و يبذل عناصر الدرك الملكي بالمدينة مجهودات كبيرة وفق الإمكانيات البشرية و اللوجستيكية المتاحة لهم، غير أن شساعة المدينة و النمو الديمغرافي الكبير الذي تشهده صعب من مأمورية الدركيين لضبط و استباب الأمن بكل أحياء المدينة.

سكان الدروة و في وقفات احتجاجية سابقة عبروا عن أمانيهم في إحداث مفوضية للأمن لتقوم مقام سرية الدرك، خاصة أن المنطقة تحولت لمرتع لتفشي المخدرات و أصبحت ملاذا لعددا من مروجيها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مديرية الأمن تعزز مدينة العيون بفرقة جهوية للمتفجرات

مديرية الأمن تعزز مدينة العيون بفرقة جهوية للمتفجرات

منذ ساعتين
Photo of طقس الثلاثاء .. سماء صافية وجو بارد بعدد من مناطق المملكة

طقس الثلاثاء .. سماء صافية وجو بارد بعدد من…

منذ ساعتين
Photo of وجدة .. إيقاف 15 شخصا مشتبهين بشبكة لتنظيم الهجرة السرية

وجدة .. إيقاف 15 شخصا مشتبهين بشبكة لتنظيم الهجرة…

منذ 13 ساعة
Photo of وجدة .. الدخيسي يشرف على تنصيب والي الأمن الجديد

وجدة .. الدخيسي يشرف على تنصيب والي الأمن الجديد

منذ 13 ساعة
Photo of إضراب عُمّال النظافة يُغرق تطوان في الأزبال

إضراب عُمّال النظافة يُغرق تطوان في الأزبال

منذ 13 ساعة
Photo of مجلس يصدر توضيحا حول الآثار المحاسبية المترتبة عن جائحة كورونا”

مجلس يصدر توضيحا حول الآثار المحاسبية المترتبة عن جائحة…

منذ 14 ساعة
Photo of مجلس تأديبي عن بُعد.. شرطي يناشد الحموشي إعادة النظر في قرار عزله

مجلس تأديبي عن بُعد.. شرطي يناشد الحموشي إعادة النظر…

منذ 14 ساعة
Photo of المغرب يحل ضيف شرف على اليوبيل البرونزي لتظاهرة “روائع عشرية بلغاريا”

المغرب يحل ضيف شرف على اليوبيل البرونزي لتظاهرة “روائع…

منذ 15 ساعة
Photo of الكتاني :السعداوي “حطت رحالها لتقف بين يدي من حاربت أحكامه”

الكتاني :السعداوي “حطت رحالها لتقف بين يدي من حاربت…

منذ 15 ساعة
Photo of ”الداكي“ يخلف ”عبد النباوي“ والأخيرً رئيسا منتدبا ل”مجلس القضاء“

”الداكي“ يخلف ”عبد النباوي“ والأخيرً رئيسا منتدبا ل”مجلس القضاء“

منذ 15 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق