الموت يفجع بطلة “هاينة” في والدتها

نجلاء مزيان – هبة بريس

توفيت ليلة أمس الإثنين، والدة بطلة مسلسل “هاينة” الطفلة صفاء الختامي بعد صراعها مع مرض السرطان.

و نعى الفنان رشيد الوالي الفقيدة عبر حسابه بموقع انستقرام حيث نشر تدوينة جاءت كالتالي:”حبيبتي صفاء لقد احزنني كثيرا هذا الصباح خبر وفاة والدتك الحبيبة بعد معانات طويلة مع المرض “.

و واصل :” لم أجد الكلمات لأعبر لك عن شعوري كإنسان وكأب وكمخرج للعمل الذي تقومين فيه بدور رائع، كنت اتمنى ان ينتهي العمل ويعرض على القناة الثانية وتشاهده والدتك حتى وهي مريضة، لكنها إرادة الله تعالى ولا راد لقضائه”.

وتابع :”قلوبنا جميعا أنا وكل الفريق من ممثلين وتقنيين وكومبارس وانتاج وحتى القناة معك، نحن بجانبك في هذا المصاب، وكل واحد منا قد يمنحك جزءا من عطفه وحنانه، أحبك ايتها الرائعة واشكرك على كلماتك الرقيقة وشعورك الجميل تجاهي كل صباح أراك فيه”.

و اختتم تدوينته قائلا :” عزائي لك ولكل فرد من أسرتك ووالدك. احبك احبك احبك .عمو رشيد الوالي “.

و الجدير بالذكر أن الطفلة صفاء الخثامي شاركت في العمل الرمضاني الذي سوف يعرض على القناة الثانية رفقة الفنان رشيد الوالي، كما أنها حققت نجاحا كبيرا خلال مشاركتها في مسلسل “هاينة” .

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