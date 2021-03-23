صورة تعبيرية

خلال شهر.. تراجع مداخيل السياحة يكبد المغرب خسارة بقيمة 4,5 مليار درهم

منذ 5 ساعات
1

هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن المداخيل السياحية تراجعت بنسبة 67,2 في المائة برسم شهر يناير 2021، وهو ما يمثل خسارة بقيمة 4,5 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية برسم شهر مارس الجاري، أن قطاع السياحة لا يزال يعاني من آثار الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مبرزة أن حجم الوافدين على وجهة المغرب تراجع بنسبة 78,9 في المائة في نهاية نونبر 2020، كما تراجع عدد ليالي المبيت بنسبة 72.3 في المائة مقابل زيادة قدرها 5.3 بالمائة و 5.2 في المائة، على التوالي، سنة قبل ذلك،

وعلى الصعيد الدولي، أفادت المذكرة، استنادا إلى أحدث البيانات لمنظمة السياحة العالمية، أن ظهور طفرات جديدة لكوفيد-19 أجبرت العديد من الحكومات على إعادة النظر في جهودها لتخفيف القيود المفروضة على السفر.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في بداية شهر فبراير، تم إغلاق 32بالمئة من الوجهات في العالم بشكل كامل أمام السياحة الدولية، ليصبح المجموع 69 دولة، منها 30 دولة تقع في آسيا والمحيط الهادئ، و 15 في أوروبا، و 11 في إفريقيا، و 10 في الأمريكتين و3 في الشرق الأوسط.

ومن بين هذه البلدان، تم إغلاق 38 وجهة لمدة 40 أسبوعا على الأقل، فيما لاتزال 34 بالمئة من الوجهات في العالم مغلقة حاليا جزئيا أمام السياحة الدولية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: الجانب الاجتماعي أحد أبرز عناصر استراتيجية “الجيل الأخضر”

أخنوش: الجانب الاجتماعي أحد أبرز عناصر استراتيجية “الجيل الأخضر”

منذ ساعتين
Photo of بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.. إطلاق خط جوي جديد بين طنجة و باريس

بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.. إطلاق خط جوي…

منذ 5 ساعات
Photo of رغم أزمة كورونا.. ارتفاع قروض السكن ب 3.5% مع متم يناير

رغم أزمة كورونا.. ارتفاع قروض السكن ب 3.5% مع…

منذ 6 ساعات
Photo of التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين رجال أعمال مغاربة وإسرائيليين

التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين رجال أعمال مغاربة…

منذ 7 ساعات
Photo of بنشعبون : نجاح التصنيع المستدام بإفريقيا يتطلب تصحيح العديد من مكامن العجز

بنشعبون : نجاح التصنيع المستدام بإفريقيا يتطلب تصحيح العديد…

منذ 17 ساعة
Photo of وزارة العلمي تمنع ممارسة “أقراص الصباغة” المعروفة بـ”الجوطون”

وزارة العلمي تمنع ممارسة “أقراص الصباغة” المعروفة بـ”الجوطون”

منذ 22 ساعة
Photo of “العربية للطيران” تهمش وجهة أكادير و تستنزف 16 مليون درهم من دعم مجلس جهة سوس

“العربية للطيران” تهمش وجهة أكادير و تستنزف 16 مليون…

منذ يوم واحد
Photo of انخفاض أسعار الخضر والفواكه واللحوم خلال شهر فبراير المنصرم

انخفاض أسعار الخضر والفواكه واللحوم خلال شهر فبراير المنصرم

منذ يوم واحد
Photo of تحسن سعر صرف الدرهم أمام الأورو بـ 0,14 في المائة

تحسن سعر صرف الدرهم أمام الأورو بـ 0,14 في…

منذ يومين
Photo of تنظيم لقاء تكوينيًا للصحافيين بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل

تنظيم لقاء تكوينيًا للصحافيين بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل

منذ 3 أيام

تعليق واحد

  1. من وقت دخول وباء كورونا للمغرب والسياحة تهوي إلى الهاوية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق