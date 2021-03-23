حتى 18 أبريل.. ألمانيا تمدد الإغلاق وتفرض قيود جديدة ضد “كورونا”

هبة بريس – وكالات

مددت ألمانيا إجراءات الإغلاق لشهر آخر وفرضت العديد من القيود الجديدة، بما في ذلك إغلاق الحياة العامة إلى حد كبير خلال عيد الفصح، في محاولة لخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت المستشارة أنغيلا ميركل، التي تحدثت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، بعد مكالمة فيديو مطولة مع حكام الولايات البالغ عددها 16 ولاية، أن القيود التي كان من المقرر أن تستمر حتى 28 مارس الجاري، ستظل سارية حتى 18 أبريل.

وقالت ميركل للصحفيين في برلين: “لدينا جائحة جديد بشكل أساسي”، وأضافت: “لدينا في الأساس فيروس جديد، من الواضح أنه من نفس النوع، ولكن بخصائص مختلفة تماما.. أكثر فتكا بشكل ملحوظ، وأكثر عدوى، ومعد لفترة أطول”.

ووافق المسؤولون على إغلاق الحياة العامة إلى حد كبير، في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل، وإضافة عطلة عامة وإغلاق معظم المتاجر في هذه الفترة.

وسيتم حظر التجمعات العامة في الفترة الممتدة من 1 إلى 5 أبريل، لتشجيع الناس على البقاء في المنازل.

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