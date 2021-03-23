مديرية الأمن تعزز مدينة العيون بفرقة جهوية للمتفجرات

هبة بريس: أشعبان لحبيب

في إطار تدعيم المصالح اللاممركزة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني, بكفاءات وخبرات مهنية قادرة, على التعامل مع الأخطار والتهديدات, على صعيد التراب الوطني للمملكة المغربية.

و علمت هبة بريس من مصادر متطابقة، أن المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعطت الإنطلاقة من أجل عمل الفرقة الجهوية للمتفجرات، «Brigade Régionale des Artificiers» التابعة لولاية أمن العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية.

هذه الفرقة الجهوية التي تم إحداثها مباشرة بعد الإعلان عنها ضمن البرنامج السنوي للمشاريع المقررة برسم سنة2021، جيل جديد من موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني الذي خضع للتكوين والتأهيل حتى أصبح يظم كفاءات عالية تم تزويدها بمركبات عالية التكنولوجيا، تحمل روبوتات ووسائل إتصال متطورة من أجل رصد والتعامل مع المتفجرات عن بعد وكذا ضمان التعامل بشكل احترازي مع جميع الاخطار والتهديدات المرتبطة بالأجسام الناسفة.

ولهذا السبب، جاء خلق وتجهيز البنيات والمصالح الأمنية الجديدة، التي تهدف إلى الإستجابة، للرهانات المتسارعة التي تطرحها التحديات الأمنية عموما والتهديدات الإرهابية بشكل خاص، و التي تمثلها المواد المفتجرة، بشكل عام سواء بشكل إستباقي من خلال تنفيذ، عمليات المسح والرصد بالأماكن، التي تحتضن تظاهرات رياضية، أو فنية، أو إجتماعية كبرى، وكذا التعامل الإستباقي مع الأجسام والمواد المشبوهة، فضلا عن مواكبة الأبحاث والتحقيقات القضائية، من خلال توفير الخبرات الضرورية لتحليل ومعاينة المتفجرات والأجسام الناسفة.

ويأتي إحداث الفرقة الجهوية للمتفجرات بمدينة العيون، في إطار تنفيذ البرامج الهيكلية والعملياتية، التي تم الإعلان عنها ضمن البرنامج السنوي، للمشاريع المقررة برسم سنة 2021، والتي تتضمن إحداث ست فرق جهوية للمتفجرات، «Brigades Régionales des Artificiers» بكل من ولايات أمن، الرباط ومراكش، والدار البيضاء، وطنجة، وأكادير، ومدينة العيون، على أن يتم تعميم هذه الفرق، على الصعيد الوطني في الأمد المنظور، وذلك ضمن مخططات عملية مضبوطة، تروم توفير خدمات أمنية متكاملة وفعالة، تستجيب لحاجيات المواطنين من المرفق العام الشرطي.

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