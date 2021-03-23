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طقس الثلاثاء .. سماء صافية وجو بارد بعدد من مناطق المملكة

منذ 7 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نوعا ما فوق المرتفعات والهضاب العليا الشرقية، مع تكون كتل ضبابية محلية بالسهول الأطلسية الشمالية.

وستكون السماء صافية فوق كافة ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء مع زوابع رملية فوق الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 07 و02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 02 و04 درجات بكل من الريف، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 00 و06 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 07 و12 درجة بمنطقة طنجة، وسواحل البحر الأبيض المتوسط، والجنوب-الشرقي، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وما بين 09 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية وشرق السايس، وما بين 16 و22 درجة بالسفوح الجنوبية-الشرقية، والساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، والسهول الشمالية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و26 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس، وعبدة، وشياظمة والجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 22 و28 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا بمنطقة البوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال الجرف الأصفر، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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تعليق واحد

  1. نأمل أن يكون موسم هذه السنة موسم فلاحي بامتياز

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