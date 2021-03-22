الصحة العالمية تتحدث عن "فشل كارثي" في مكافحة كورونا
الصورة تعبيرية

الصحة العالمية تتحدث عن “فشل كارثي” في مكافحة الوباء

منذ ساعتين
0

هبة بريس ـ وكالات 

انتقدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، الفجوة المتزايدة بين عدد لقاحات فيروس كورونا التي تم حقنها في البلدان الغنية والفقيرة، ووصفت عدم المساواة بأنه “غضب أخلاقي” عالمي.

وأشارت المنظمة بالتحديد إلى تطعيم الشباب المعرضين لـ”مخاطر منخفض جدا” للإصابة بمرض “كوفيد 19″، قائلة: “بصراحة إنهم يكلفون حياة الأشخاص الضعفاء في البلدان منخفضة الدخل”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه من “الصادم” عدم بذل الكثير من الجهد لتجنب “فشل أخلاقي كارثي” يمكن التنبؤ به تماما لضمان التوزيع العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن الفجوة “تتزايد كل يوم، وتصبح أكثر غرابة كل يوم”

وأضاف تيدروس:

البلدان التي تقوم الآن بتطعيم الشباب الأصحاء المعرضين لخطر ضعيف، تقوم بذلك على حساب حياة العاملين الصحيين وكبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر في بلدان أخرى.

وتابع حديثه بالقول إن التوزيع غير العادل للقاحات ليس مجرد اعتداء أخلاقي، بل إنه يهزم نفسه اقتصاديا ووبائيا، مضيفا: “بعض البلدان تتسابق لتطعيم سكانها بالكامل، في حين لا تملك دول أخرى أي شيء. إن الدول الغنية تمنح نفسها إحساسا زائفا بالأمن”.

وقال رئيس وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إنه كلما زاد انتقال الفيروس، من المرجح ظهور المزيد من السلالات، وكلما زاد عدد تلك السلالات التي تظهر، زادت احتمالية تفوقها على اللقاحات.

تم حقن أكثر من 455 مليون جرعة من لقاحات “كوفيد 19” في 162 منطقة حول العالم، وفقا لإحصاءات وكالة “فرانس برس”. أُعطي نحو 56% منها في البلدان مرتفعة الدخل التي تمثل 16% من سكان العالم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إطلاق نار في مركز تجاري في ولاية كولورادو الأمريكية

إطلاق نار في مركز تجاري في ولاية كولورادو الأمريكية

منذ ساعتين
Photo of الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا لأول مرة منذ 6 أسابيع

الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا لأول مرة منذ 6…

منذ 3 ساعات
Photo of الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الصيني في باريس

الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الصيني في باريس

منذ 5 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 305 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 305 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 7 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل حالتي وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل حالتي وفاة جديدة بكورونا

منذ 7 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل 125 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل 125 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 7 ساعات
Photo of الجزائر .. الإعدام لمؤذن مسجد ذبح زوجته الحامل

الجزائر .. الإعدام لمؤذن مسجد ذبح زوجته الحامل

منذ 11 ساعة
Photo of أسترازينيكا: لقاحنا فعال بنسبة 79% ولا يتسبب بجلطات دموية

أسترازينيكا: لقاحنا فعال بنسبة 79% ولا يتسبب بجلطات دموية

منذ 14 ساعة
Photo of طوكيو.. توجيه اتهامات لأميركي وابنه ساعدا غصن على الهروب

طوكيو.. توجيه اتهامات لأميركي وابنه ساعدا غصن على الهروب

منذ 15 ساعة
Photo of تسجيل هزة أرضية جديدة شمال شرق الجزائر

تسجيل هزة أرضية جديدة شمال شرق الجزائر

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق