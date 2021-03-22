وجدة .. الدخيسي يشرف على تنصيب والي الأمن الجديد
الصورة من حفل التنصيب

وجدة .. الدخيسي يشرف على تنصيب والي الأمن الجديد

منذ 3 ساعات
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هبة بريس : وجدة

أشرف محمد الدخيسي مدير مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني بعد زوال اليوم الإثنين 24 مارس الجاري بمقر الولاية، رفقة معاد الجامعي والي جهة الشرق، عامل عمال وجدة انكاد، على حفل تنصيب عبد الخالق الزيداوي والي أمن وجدة الجديد، خلفا للسيد مصطفى عدلي الذي سبق تعيينه بنفس المنصب منذ سنة 2016.

وبعد الكلمة الترحيبية لمعاد الجامعي والي جهة الشرق، أبرز محمد الدخيسي في كلمته بالنيابة عن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عن الدور والاهمية الكبرى للمنظومة الأمنية، مبرزا أن الأمن هو قوام دولة الحق والقانون وتحفيز الاستثمار والتنمية بمفهوم العمل الأمني التشاركي، يحيل على الرغبة في بلورة ممارسات ومبادارات جماعية جديدة تقطع مع التدبير الأحادي الجانب، وتنبني على مبادئ التشارك والتشاور.

كما حث الدخيسي الوالي الجديد على اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، مع ضرورة الانصات لكافة الشركاء تماشيا وسياسة المديرية العامة للأمن الوطني، التي تسعى إلى خلق الشرطة المواطنة، شرطة تهتم بالمواطن اولا واخيرا.

وقد حضر الحفل، العديد من الشخصيات والمنتخبين، والهيئة القضائية وهيئة الدفاع، والاجهزة العسكرية والأمنية بمختلف التلاوين.

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