بلجيكا تطرد عائلات مغربية من “منازل الضمان الاجتماعي
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بلجيكا تطرد عائلات مغربية من “منازل الضمان الاجتماعي”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

قامت السلطات البلجيكـــية، بطرد أزيد من 25 عائلة من ما يسمى ب “منازل الضمان الاجتماعي”، وذلك بعدما ثبت امتلاكها (العائلات المطرودة) لعقارات في بلدانهم الأصلية، وضمنهم عائلات من أصول مغربية.

وحسب مصادر اعلامية فإن عملية الطرد شملت 25 عائلة كانوا يقطنون بمنازل الضمان الاجتماعي “سوشيال” بمدينة لير التابعة لمقاطعة أنتويربن، بعد التأكد من أنه لديهم عقار أو عقارات في بلدانهم الأصلية، ويتعلق الأمر بعائلات تعود أصولها إلى: المغرب، البرتغال، جورجيا، سلوفاكيا، بولندا وكرواتيا، الدومينيكان وتركيا.

وكشفت نفس المصادر، أن الحكومة البلجيكية تعتبر امتلاك هؤلاء لعقارات في بلدانهم الأصلية نوعا من “الاحتيال” على قوانين البلاد، حيث سيتم في هذا الإطار فرض غرامات كبيرة جدا قد تصل إلى 35 ألف أورو.

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تعليق واحد

  1. وهم أيضا لهم مساكن هنا في المغرب وهناك من له عمارات.وكلها فارغة.

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