مجلس تأديبي عن بُعد.. شرطي يناشد الحموشي إعادة النظر في قرار عزله

هبة بريس- الرباط

وجه محمد وابلال الحامل للرقم المهني 65018 والذي يشتغل بالدائرة الأولى بسوق اربعاء الغرب، مناشدة للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، بخصوص التحقق من قرار عزله الذي أتخذ من طرف المجلس التأديبي الذي أجري عبر تقنية عن بعد من مدينة مراكش حيث يقطن.

وكشف الشرطي أن قرار العزل اتخذ في الوقت الذي كان متوقفا فيه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بغرض البث في قضية معروضة أمام المحكمة الابتدائية وتتعلق بالسكر والسب والشتم والهجوم على مسكن حيث تم الاستماع له وللأطرف الذين قدموا تنازلا ليتم إدانته بشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وكشف الشرطي أنه بعد صدور الحكم أبلغ به الادارة التي عملت على توقيفه عند انتهاء المدة المحددة من طرف القضاء وهي شهر موقوف التنفيد مع العلم أن قرار العزل النهائي من صفوف الامن الوطني وحسب النظام الأساسي الجديد يتحدد في تلاتة أشهر سجنا نافدة ويوم واحد، الا أنه فوجئ يوم 25/ 1 /2021 بقرار عزله القاسي من طرف المجلس التأديبي.

وأردف الشرطي أنه و إلى حدود الساعة لم يتوصل بأي قرار صادر عن السيد المدير العام للامن الوطني، المتمتل في ديوانه مما يدل على أن هناك خلط أو غلط غير مقصود من طرف مديرية الموظفين.

والتحق الشرطي بصفوف الامن الوطني سنة 2003 ، بداية بمدينة العيون بالصحراء المغربية التي امضى فيها 7 سنوات وفي سنة 2010 التحق بمدينة مراكش التي قضى فيها مدة 4 سنوات بالدائرة 11 والداىرة 13 ،ثم انتقل بعدها الي مدينة سوق أربعاء الغرب التي أمضى بها إلى حدود كتابة هاته المناشدة مدة 5 سنوات.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1