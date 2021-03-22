المغرب يحل ضيف شرف على اليوبيل البرونزي

المغرب يحل ضيف شرف على اليوبيل البرونزي لتظاهرة “روائع عشرية بلغاريا”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ و م ع

حل المغرب، مؤخرا، ضيف شرف على اليوبيل البرونزي لتظاهرة “روائع عشرية بلغاريا”، التي تتوخى المحافظة والترويج للتراث الثقافي والتاريخي لهذا البلد الواقع جنوب أوروبا.

وعرفت هذه الفعالية، التي نظمتها صحيفة “ستندار.نيوز” بشراكة مع المنظمة الأوروبية للتراث الثقافي “أوروبا نوسترا”، حضور ثلة من المسؤولين الحكوميين البلغاريين والدبلوماسيين والمثقفين والباحثين والمنتخبين، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وشكل إحياء اليوبيل البرونزي لهذا الحدث، الذي تم بثه عبر الإنترنت من قبل جميع القنوات التلفزيونية البلغارية ودول أخرى من البلقان، مناسبة للاحتفاء بعشرة مواقع ثقافية وتاريخية عريقة ببلغاريا.

ومنحت السفيرة المغربية في بلغاريا، السيدة زكية الميداوي، ضيف شرف هذه الفعالية، الجائزة الخاصة لليوبيل إلى السيد زدرافكو إيفانوف، عمدة مدينة ديفين، الواقعة في قلب جبال رودوبي التي تشتهر بمياهها المعدنية، والتي تجعل منها، منذ نحو عشر سنوات، واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في مجال المنتجعات الصحية.

وفي كلمة بالمناسبة، رحبت الدبلوماسية المغربية بإشراك المملكة في هذا الحدث المخصص لحماية والنهوض بالتراث الثقافي لبلغاريا التي تزخر بالعديد من المواقع المصنفة من قبل منظمة اليونسكو تراثا إنسانيا.

وسجلت الدبلوماسية المغربية أن مبادرات من هذا القبيل تساهم في حماية روائع بلغاريا، المصنفة في الرتبة الثالثة أوروبيا من حيث غنى التراث الثقافي، مبرزة أنه ليس من باب الصدفة أن يتم اختيار مدينة بلوفديف سنة 2019، عاصمة الثقافة الأوروبية.

كما أعلنت السيدة الميداوي أن النسخة القادمة من تظاهرة “روائع بلغاريا” ستنعقد في 21 ماي المقبل بمقر إقامة المغرب في صوفيا، تحت شعار “دبلوماسية الروائع”.

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