العدوي تخلف جطو في “الأعلى للحسابات” ورحو يعوض الكرواي بـ “مجلس المنافسة”

هبة بريس ـ الرباط

أفاد بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، استقبل بالقصر الملكي بفاس زينب العدوي، ويعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك خلفا لإدريس جطو.

وأوضح البلاغ، أن الملك محمد السادس، زود بهذه المناسبة، الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.

و أفاد بلاغ الديوان الملكي أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بفاس أحمد رحو، ويعينه رئيسا لمجلس المنافسة، وذلك خلفا لإدريس الكراوي الذي تم تعيينه في هذا المنصب سنة 2018.

وجاء في البلاغ أن “هذا التعيين يأتي بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي لجلالته في 23 و 28 يوليوز 2020”.

وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة للعلم السامي لجلالة الملك، يضيف بلاغ الديوان الملكي، فقد أمر الملك محمد السادس بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، مؤكدا أنه “طبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل جلالة الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس”

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0