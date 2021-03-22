الكتاني :السعداوي “حطت رحالها لتقف بين يدي من حاربت أحكامه”
هبة بريس ـ الرباط
منذ إعلان وفاة السعداوي، يوم أمس الأحد 21 مارس الجاري، اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، بين مترحم على الراحلة، ومذكرا لأهم أعمالها الأدبية والفكرية وانتصاراته ، بينما اختار البعض الاخر التذكير ببعض مواقفها “الغير المالوففة ”
و علق الكتاني على رحيل السعداوي الى دار البقاء قائلا، “نوال السعداوي حطت رحالها لتقف بين يدي من اجتهدت في محاربة أحكامه والصد عن سبيله”.
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة الاخير في العمق تتهم نوال السعداوي بالكفر ومحاربة الدين، وهو “اجتهاد” في التطرف والتكفير للشيخ السلفي الكتاني.
وسجل منتقدون لهذه التدوينة بأن ليس للأمر علاقة بالدين الحنيف الذي يدعو الناس إلى ذكر أمواتهم بالخير والترحم عليهم وطلب المغفرة والرضوان لهم.
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
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8 تعليقات
باب التوبة لله تعالى مفتوح للعبد حتى قبل غرغرة الروح اثناء الاحتضار.مهما عمل الشخص من ذنوب وكبائر فإن باب التوبة مفتوح له ان عاد الى الله تعالى وتاب توبة نصوحا يكفر عنه كل ذنوبه وهناك امكانية تبدل سيئاته حسنات باذن الله تعالى الرحيم بعبده اكثر من رحمة الام لولدها.اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا و الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر ومن فتنة عذاب جهنم.
غريب أمر هذه الجريدة فالشيخ لم يذكر إلا ما كانت تؤمن به نوال و لم بحكم عليها بشيء لأن الحكم لله وحده.
إلى جهنم وانشاء الله يلتحق بها من يدافع عن هاته الكافرة
حقا هذه الأديبة حاربت الإسلام في كتاباتها واغضبت المؤمنين ولم تتراجع عن غيها وهي الآن عند ربها إن شاء عذبها وإن شاء غفر لها.
أصبح منيقول في مغربنا، الحقيقة متطرفا في احد،ما، من المشاهير من طرف بعض العلمانيين الوحوش،الذين بدؤوا يكثر،عددهم،لأنهم لايعرفون عن الدين،شيءا، يعرفون كيف يملاؤؤن جيوبهم من،أموال الشعب ليس إلا الى لعنة الله عل العلمايين،الذين يفرقون الدين عن السياسة وكأنهم نصارى، بالعكس فهم منافقون،والمنافقين في الدرك الأسفل من النار،يعني عذابهم،اكثر من عذاب اليهود والنصارى والرسول يقول في حذيته الإسلام دين،ودنيا، الايكفيكم،هذا،الحذيت،الشريف كل من ترحم على هذه الملحدة نتوسل على الله ان يبعثهم معها نحن نقول الحقيقة،والحقيقة ليست،تطرف ولا غلو ابدا والقابض عل دينه كالقابض على جمرة حتى نلقى الله حذيث شريف كذلك والسلام
أصبح منيقول في مغربنا، الحقيقة متطرفا في احد،ما، من المشاهير من طرف بعض العلمانيين الوحوش،الذين بدؤوا يكثر،عددهم،لأنهم لايعرفون عن الدين،شيءا، يعرفون كيف يملاؤؤن جيوبهم من،أموال الشعب ليس إلا الى لعنة الله عل العلمايين،الذين يفرقون الدين عن السياسة وكأنهم نصارى، بالعكس فهم منافقون،والمنافقين في الدرك الأسفل من النار،يعني عذابهم،اكثر من عذاب اليهود والنصارى والرسول يقول في حذيته الإسلام دين،ودنيا، الايكفيكم،هذا،الحذيت،الشريف كل من ترحم على هذه الملحدة نتوسل على الله ان يبعثهم معها نحن نقول الحقيقة،والحقيقة ليست،تطرف ولا غلو ابدا والقابض عل دينه كالقابض على جمرة حتى نلقى الله حذيث شريف كذلك والسلام
كل شاة تعلق من كراعتها، انتهى الكلام
كل شاة تعلق من كراعتها، انتهى الكلام