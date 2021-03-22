الكتاني :السعداوي “حطت رحالها لتقف بين يدي من حاربت أحكامه”

هبة بريس ـ الرباط

منذ إعلان وفاة السعداوي، يوم أمس الأحد 21 مارس الجاري، اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، بين مترحم على الراحلة، ومذكرا لأهم أعمالها الأدبية والفكرية وانتصاراته ، بينما اختار البعض الاخر التذكير ببعض مواقفها “الغير المالوففة ”

و علق الكتاني على رحيل السعداوي الى دار البقاء قائلا، “نوال السعداوي حطت رحالها لتقف بين يدي من اجتهدت في محاربة أحكامه والصد عن سبيله”.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة الاخير في العمق تتهم نوال السعداوي بالكفر ومحاربة الدين، وهو “اجتهاد” في التطرف والتكفير للشيخ السلفي الكتاني.

وسجل منتقدون لهذه التدوينة بأن ليس للأمر علاقة بالدين الحنيف الذي يدعو الناس إلى ذكر أمواتهم بالخير والترحم عليهم وطلب المغفرة والرضوان لهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0